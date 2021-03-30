РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Жители подмосковного Красногорска смогут проголосовать за кандидатов в члены Молодежного парламента муниципалитета в период с 8 по 10 апреля, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

С 8 по 10 апреля пройдут выборы в Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Красногорск. Отдать свой голос за кандидатов могут избиратели в возрасте 14-35 лет, зарегистрированные на территории округа. При себе необходимо иметь паспорт.

Участок расположен в здании молодежного центра по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 1. Время работы участка: с 12:00 до 19:00.

Кандидаты могут подать документы до 4 апреля.