«В городском округе Люберцы в плановом режиме идут ремонтные работы в подъездах жилых домов. В 15 подъездах они уже завершены, в работе – еще 11. Непосредственно в этом доме в настоящий момент в подъездах производится ремонт лестничных клеток и входных групп, замена осветительных приборов и почтовых ящиков. Пообщался с жильцами – нареканий и жалоб у люберчан нет», – сказал Ружицкий.