РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проинспектировал ход ремонта подъездов дома №2 на улице 3-е Почтовое отделение, сообщает пресс-служба администрации округа.
Работы проводятся в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Он также добавил, что в этом году в округе планируется отремонтировать 230 подъездов. Список объектов, где требуется провести ремонт, формировался исходя из анализа обращений жителей в социальных сетях, в адрес управляющих компаний, а также по результатам мониторинга состояния подъездов.
В программе ремонта подъездов принимают участие 9 управляющих компаний: АО «ЛГЖТ», ООО «Содействие», ООО «УК МУЖЭП», ООО «ЖЭУ СЕРВИС», ООО «УК СКУ». ООО УК «Теплолюб», ПЖСК «Маяк».
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