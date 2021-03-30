РИАМО - 30 мар. По итогам прошедшей рабочей недели в Подмосковье выдано 25 разрешений на строительство, 13 объектов ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«В Московской области за прошлую неделю ввели три дома на 698 квартир. Среди них дом на 384 квартиры в ЖК «Митино Парк», корпус 6 в городском округе Красногорск, дом на 214 квартир в городском округе Лыткарино в микрорайоне 6, дом 32 и дом на 100 квартир в Клину на улице Менделеевская, дом 7», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Разрешения на строительство получили три жилых дома, два из которых разместятся в городском округе Красногорск вблизи поселка Светлые Горы, а один – в Люберцах.

Еще разрешения получили 22 коммерческих объекта, среди которых детсад на 250 мест на улице Автозаводская микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха, детсад на 235 мест в сельском поселении Отрадненское деревни Путилково городского округ Красногорск, городская поликлиника на 400 посещений в смену в микрорайоне Южный городского округа Домодедово, здание производственного корпуса на Касимовском шоссе, дом 34 в городском округе Егорьевск.

В числе коммерческих объектов, которые ввели в эксплуатацию оказались деловой комплекс «Два капитана» по адресу: Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, строение 4 в городском округе Красногорск, складское здание в деревне Андреевское городского округа Ленинский, холодный склад и торговый центр в городском округе Наро-Фоминский, универсальный рынок в микрорайоне Рекинцо городского округа Солнечногорск.