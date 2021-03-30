РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Фотообъективы Красногорского завода имени Зверева отметили наградами на международной выставке «Архимед», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

С 23 по 26 марта в столице состоялся XXIV Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021». Золотой медалью и дипломом отмечена проектная разработка фотообъектива «Зенитар 1,0/35» Красногорского завода имени Зверева. Уникальность объектива заключается в кинематографичной картинке с особенным боке и эффектом софт-фокуса.

Второй представленный на выставке объектив «Зенитар 0,95/50» получил двойное признание международного жюри: золотую медаль за сам проект и серебряную - инженерам-конструкторам Владимиру Богданкову и Илье Левину за авторскую разработку. Этот объектив отлично снимает в условиях недостаточной освещенности с максимально сильным размытием заднего плана.

Съемка на красногорские объективы позволяет получать изображения с естественной цветопередачей и высокой детализацией кадра.

Награды «Архимеда» подтверждают высокий изобретательский уровень продукции КМЗ.