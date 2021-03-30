РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В подмосковных Люберцах возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам коммерческой организации, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Люберцы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год руководством коммерческой организации, основным видом деятельности которой являлось осуществление строительства жилых и нежилых зданий, не производилась выплата заработной платы и иных установленных законом выплат 29 работникам. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 9,23 млн рублей.

В настоящее время следователями запланированы допросы потерпевших, руководства организации и иных лиц. Будет истребована необходимая финансово-хозяйственная документация предприятия с целью производства бухгалтерской экспертизы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного работникам организации.