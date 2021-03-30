РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. В городском округе Мытищи 10 флористов стали финалистами конкурса профессионального мастерства, сообщается на сайте администрации горокруга.

Первый этап конкурса профмастерства среди флористов прошел в Доме культуры «Яуза». Конкурс организован управлением потребительского рынка и услуг администрации округа в рамках поддержки предпринимательства, развития отечественной флористики и выявления новых талантливых имен.

«Участницы предварительного этапа с волнением рассказывали о своих цветочных композициях, посвященных весне. Кто-то сделал ставку на сложную технику, кто-то - на современные тренды, кто-то отпустил свою фантазию на волю вдохновения», - говорится в сообщении.

Начальник управления потребрынка и услуг Любовь Сабирзянова отметила, что каждый представленный букет стал настоящим произведением искусства, а все конкурсантки заслужили признание своей профессиональной работой и трепетным отношением к любимому делу.

Жюри оценивало творческую идею, оригинальность и уникальность композиции, авторскую интерпретацию темы, выбор и сочетание цветов, уровень технической сложности. В финальный этап вышли 10 лучших флористов округа. Перед тем, как получить решающее задание, конкурсанты прошли тренинг от профессора кафедры дизайна Московского государственного областного технологического университета Натальи Осиповой.

«Победитель получит звание лучшего в своей профессии в Мытищах. Тех, кто прошел в финал, ждут еще два сложных задания. Особенно интересным и показательным будет конкурс «Сюрприз». Все участницы получат закрытые коробки. Они не будут знать, что в них. Но из того материала, что будет предоставлен, они должны будут создать композицию, применив все свои знания и умения. При этом, не отходя от заданной темы», - сказала Осипова.

Она добавила, что в работе флориста творческая часть важна, но профессия обязывает знать технику. Все должно быть быстро, качественно, устойчиво. Необходимо знание цвета и композиции. А в самой теме воплощаются актуальность и творческий подход.