РИАМО - 30 мар. Участок площадью 0,6 га в Южном Бутове выставили на торги под строительство физкультурно-оздоровительного центра, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и строительству Москвы.

Участок для строительства находится на пересечении улицы Академика Понтрягина и проспекта Адмирала Лазарева.

«Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Для удобства посетителей предполагается размещение парковки», – сказала председатель комитета по архитектуре и строительству Москвы Юлиана Княжевская.

Более точный проект будет разработан на последующих этапах. Новый ФОК позволит жителям Южного Бутова заниматься спортом рядом с домом.

Общественные обсуждения по данному проекту проходят с 17 по 30 марта 2021 года. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения».