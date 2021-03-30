РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Следственным отделом по городу Люберцы проводится доследственная проверка по факту гибели 21-летнего рабочего при проведении технических работ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, 29 марта рабочий, выполняя ежемесячные технические работы по обслуживанию эскалатора в торговом центре Люберец, полностью не обесточил линию, после чего механизм подъемной лестницы внезапно включился. В результате срабатывания лестничного механизма эскалатора сотрудник получил травмы головы, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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