РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Организации подмосковного Красногорска смогут оказать помощь центру для детей-инвалидов в рамках акции «День благотворительного труда», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках мероприятий праздника труда, который ежегодно проводится в апреле, в Красногорске пройдет День благотворительного труда. Суть акции - предприятия округа перечисляют денежные средства из фонда оплаты труда на счет организации, нуждающейся в помощи.

В этом году планируется провести День благотворительного труда с перечислением заработанных средств в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» на приобретение медицинского и реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Применение данного оборудования позволит более эффективно оказывать специализированную помощь детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, снизить тяжесть и степень детской инвалидизации.

В 2019 году в рамках акции было собрано свыше 1 млн рублей.