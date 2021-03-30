РИАМО - 30 мар. Более 120 физических лиц с начала года привлекли к административной ответственности за незаконный сброс строительного мусора на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«С начала года к административной ответственности за сбросы строительных отходов уже привлечены 122 физических лица. Работа по выявлению таких случаев находится на постоянном контроле и будет продолжена», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В территориальный отдел №37 Госадмтехнадзора Московской области поступило сообщение от управляющей компании, на контейнерной площадке которой неизвестные лица оставляют строительные отходы. Нарушению подтвердилось по камере «Безопасного региона».

Правонарушителем оказался местный житель, который делал ремонт в своей квартире. При ремонте нужно отдельно заказывать бункер для вывоза строительных отходов. Выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено и наказывается штрафом.

Личность нарушителя установили, а материалы административного дела передали комиссии, чтобы выписать штраф. Навал мусора ликвидировала управляющая компания и местная администрация собственными силами.

Наибольшее количество случаев сброса строительного мусора выявили в Подмосковье в городских округах: Долгопрудный - 17 случаев, Дмитровский округ – 10 случаев, Серпухов - 8, Реутов и Люберцы по 7 случаев в каждом, Ленинский округ и Лотошино - по 6 случаев в каждом, Клин, Луховицы и Одинцовский округ - по 5 случаев в каждом.