РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Новый жилой комплекс построят в городском округе Мытищи вблизи реки Яузы, в программу развития застроенной территории входит расселение ветхих и аварийных домов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

По результатам проведения торгов 26 марта определен инвестор для комплексного развития указанной территории. Торги проводились комитетом по конкурентной политике региона совместно с министерством жилищной политики Московской области и администрацией Мытищ. В программу развития застроенной территории входит расселение ветхих и аварийных домов, строительство и предоставление гражданам нового жилья и объектов социальной инфраструктуры.

На площади 5 га на улице Пионерской появится новый жилой комплекс, высота домов в котором будет достигать 17 этажей. Проектом предусмотрено строительство социальных объектов, в том числе поликлиники и детского сада на 220 мест.

Расселению и сносу подлежит ряд многоквартирных домов, домов малоэтажной застройки и нежилых зданий на улицах Комсомольская, Опанского, Пионерская, Селезнева, Октябрьском проспекте, в Железнодорожном и Детском переулках.

В результате проведения конкурентной процедуры договор на право комплексного развития указанной территории получило ООО Специализированный застройщик «Империя». Благодаря контракту на комплексное развитие территории Мытищи не только получат новый жилой комплекс с благоустроенной территорией, переселят жителей округа из ветхого жилья, но и пополнят муниципальный бюджет на 300 млн рублей.