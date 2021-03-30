РИАМО - 30 мар. Работники поисково-спасательного отряда №16 «Мособлпожспаса» освободили собаку, которая застряла между прутьями забора частного участка в садоводстве «Олимп» городского округа Ступино, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Собаку во время обхода территории обнаружил работник охраны, который обратился в единую службу экстренной помощи «Система-112».

«Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели, что животное застряло между металлическими прутьями, повиснув брюшной полостью на острых штырях забора», – сказал старший смены Михаил Смирнов.

Он добавил, что сотрудники дежурной смены вырезали часть ограждения с помощью специального оборудования. В это время они старались не нарушать положение собаки.

Спасатель отметил, что ветеринар, которого вызвал охранник, сделал израненной собаке обезболивающий укол, а после передал животное хозяину. Животное отвезли в ветеринарную клинику.