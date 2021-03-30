РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Будущих родителей в подмосковном Красногорске приглашают на тренинг по партнерским родам 3 апреля, сообщили в пресс-службе Красногорской горбольницы №1.

«Приглашаем на тренинг по партнерским родам 3 апреля. Это будет не просто теоретическое занятие, а практическое. Вместе с акушером-гинекологом Еленой Бахрех и психологом женской консультации Марией Малышевой вы отработаете взаимодействие в родах, попрактикуете приемы обезболивающего массажа, а также вас ждет практика дыхания в родах», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, во время занятия мужчины смогут узнать, чем и как они могут помочь морально и физически своей партнерше во время родов.

«На занятии расскажем, в каких родильных домах и перинатальных центрах Подмосковья возможны партнерские роды», - добавляется в материале.

На встречу могут прийти со своими партнерами беременные, наблюдающиеся в женской консультации Красногорска, строго по предварительной записи по электронной почте: roddomkgb1@yandex.ru. Нужно указать ФИО свои и лечащего врача, срок беременности. Занятие проводится бесплатно.

Занятия пройдут в конференц-зале женской консультации по адресу: Красногорск, улица Карбышева, 2. Начало в 11:00.

Посещение возможно только в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки). Занятие будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.