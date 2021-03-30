РИАМО - 30 мар. Замглавы Минздрава России Татьяна Семенова заявила, что в стране может начаться третья волна коронавируса, об этом говорят показатели заболеваемости, сообщает ТАСС.

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», - сказала Семенова.

Она выразила надежду, что в ближайшие полтора месяца в стране сформируется популяционный иммунитет, что приведет к уменьшению заболеваемости.

«Но, тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования <...> велики», - сказала Семенова.

За последние сутки в РФ выявили 8 277 новых случаев коронавируса. Также за сутки зафиксировано 409 летальных исходов, полностью выздоровели 9 588 человек. За все время пандемии в 85 регионах России выявлено 4 536 820 случаев коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 98 442 летальных исхода, выздоровели 4 155 996 человек.

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