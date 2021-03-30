РИАМО - 30 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, прилегающей к реконструируемой станции Очаково и строящейся станции Аминьевской Киевского направления МЖД (в перспективе – МЦД-4), сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Все работы по благоустройству станций планируют закончить в 2021-2022 годах. Новая станция Аминьевская обеспечит комфортную пересадку на одноименную станцию БКЛ.

«На Киевском направлении МЖД появятся еще два современных городских вокзала с пешеходными переходами – конкорсами через ж/д пути с выходами на платформы и к кассовым залам», - говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров установят навесы для прохода к остановкам. На привокзальных площадях появятся современные остановочные павильоны, заездные карманы, здания конечных станций и отстойно-разворотные площадки наземного транспорта. Кроме того, оборудуют специальные стоянки для такси. Еще появится прокат велосипедов.

В рамках проекта подразумевается строительство пешеходный переход через ж/д пути. Объект возведут в районе дома 10, корпуса 1 по Большой Очаковской улице.

Еще запланирована реконструкция Вокзальной улицы, Очаковского шоссе, проезда Стройкомбината и строительство новых участков дорог.