РИАМО - 30 мар. Московское областное УФАС России выявило признаки картельного соглашения между двумя подмосковными компаниями для установки выгодной цены на торгах, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе торгов на поставку латунной ленты ООО «Химсервис» и ООО «Гиперторг» отказались от конкуренции, обменивались информацией, использовали единую инфраструктуру при подаче заявок.

«Упомянутые юридические лица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, вследствие чего ООО «Химсервис» смогло заключить контракты на поставку латунной ленты на сумму более 50 млн рублей», - говорится в сообщении.

УФАС признало, что организации нарушили антимонопольное законодательство. Ранее аналогичное нарушение за этими компаниями было замечено в декабре 2020 года.