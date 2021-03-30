РИАМО - 30 мар. Президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям заявил, что для РФ крайне важно укрепление общероссийской гражданской идентичности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны. Для любой страны», — сказал Путин.

Об этом глава государства напомнил в контексте рассуждений о проблемах, возникающих у некоторых стран.

Путин добавил, что в ряде стран для обострения обстановки используются национальная и религиозная нетерпимость. Однако в России такие провокации не допустят, подчеркнул президент.