РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Акушерское отделение первой городской больницы подмосковного Красногорска – роддом – могут отремонтировать до конца нынешнего года, сообщил врип главы горокруга Алексей Спасский.

Спасский проинспектировал ход работ в роддоме. В конце прошлой недели в акушерском отделении начался капитальный ремонт.

«Работы по демонтажу начались в конце прошлой недели. Важно было отфиксировать начало работ, количество сотрудников на месте. По договору срок – 10 месяцев», - сказал Спасский.

При этом он добавил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев требует, чтобы работы на подобных объектах завершали хотя бы на месяц-два раньше, чем это прописано в контракте.

Однако в эти сроки не войдет благоустройство прилегающей территории – озеленение в зимние месяцы проводить нельзя. Кроме того, не все необходимые работы были учтены в контракте.

По словам Спасского, компания-подрядчик успела хорошо зарекомендовать себя в Красногорске.

«То, что должно получиться после ремонта, будет соответствовать самым высоким стандартам», - отметил Спасский.

Генеральный директор ООО «2 Б проект» Андрей Бажанов сообщил, что в настоящий момент на объекте работают 17 человек. Количество сотрудников увеличат как минимум вдвое, как только освободят от оборудования первый и второй этажи здания.

В капремонт здания войдут замена всех инженерных коммуникаций, осушение и гидроизоляция подвала, ремонт кровли, обустройство вентилируемого фасада и другие работы.

«Основная идея ремонта в том, чтобы принципиально технологически по-иному выполнить обустройство данного роддома. Чтобы в каждой палате были санузлы, чтобы значительно повысить уровень комфорта», - подчеркнул Бажанов.