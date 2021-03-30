РИАМО - 30 мар. В прошлом году из столичного бюджета на предоставление жителям мер социальной поддержки выделили 547,4 млрд рублей, что на 19% больше показателя 2019 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают более 4 млн москвичей – каждый третий житель города. Основными группами горожан, нуждающимися в поддержке, являются старшее поколение, семьи с детьми, инвалиды и жители с низкими доходами», - отметили в пресс-службе.

С 1 января 2021 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера составляет 20 222 рубля в месяц. Городскую доплату к пенсии получают 2,1 млн человек. Также с 1 января ежемесячные выплаты ветеранам проиндексированы на 3,7%.

Около 14,5 тыс. ветеранов в Москве получают соцпомощь на дому, 4,2 тыс. ежегодно участвуют в программе медико-социальной реабилитации «Санаторий на дому».

Помощь детям и инвалидам

С этого года пособия и социальные выплаты семьям с детьми увеличили на 3,7%. Столичные власти считают большим достижением увеличение числа многодетных семей – более чем в 2,5 раза за последние 10 лет, до 167 тыс. Малообеспеченным семьям выдают электронные социальные сертификаты для покупки продуктов, детских товаров и бытовой техники. В 2020 году их выдали 544,3 тыс. штук.

Москва активно решает проблему сиротства. За последние 10 лет доля детей, находящихся на воспитании в семьях, выросла в 1,5 раза, а доля детей, проживающих в специальных организациях, сократилась в 3,3 раза.

Кроме того, в столице проживают более 1 млн людей с инвалидностью. Технические средства реабилитации в 2020 году получили 237,1 тыс. из них. Полностью или частично приспособлены для маломобильных граждан 86% социально значимых объектов города.

Также помощь москвичам оказывают некоммерческие организации. В 2020 году прошел второй конкурс грантов «Москва – добрый город», победителями которого стали 123 социально ориентированные НКО. Благодаря реализации их проектов более 40 тыс. москвичей получат необходимую адресную помощь.

Как оформить дополнительные выплаты на детей через Госуслуги>>