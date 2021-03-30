РИАМО - 30 мар. Прокуратура начала проверку после того, как 4-летний ребенок упал и ударился головой о посторонний элемент в батутном центре в Зеленограде, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, днем 28 марта в батутном центре, расположенном в г. Зеленограде, 4-летний мальчик упал с аттракциона и ударился головой об элемент, не предусмотренный конструкцией и не обеспечивающий безопасную эксплуатацию объекта. Ребенку понадобилась медицинская помощь», - сообщает пресс-служба.

Прокурор ЗелАО Владимир Родин лично пообщался с матерью пострадавшего и выехал на место происшествия, чтобы провести проверку.

По ее результатам, действия ответственных лиц проверят на соответствие требованиям законов о несовершеннолетних и о безопасности предоставляемых услуг.