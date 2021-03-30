РИАМО - 30 мар. В музейно-выставочном центре Реутова состоялась встреча руководителей городских волонтерских объединений и активистов молодежных организаций с депутатом Государственной думы Денисом Кравченко, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В рамках встречи собравшиеся подвели итоги года, когда помощь волонтеров была особенно востребована, а также обсудили планы по поддержке и развитию волонтерского движения в будущем», – говорится в сообщении.

Кравченко высоко оценил помощь добровольцев в период пандемии и предложил ежегодно проводить уроки в школах для популяризации волонтерского движения, передачи опыта и привлечения новых активистов.

«Выражаю вам свою признательность за ваши бескорыстность, добро, помощь людям и государству! Всегда можете рассчитывать на мою поддержку, я всегда готов оказать помощь волонтерскому штабу», – отметил он.

Кроме того, депутат Госдумы вручил особо отличившимся ребятам благодарности за значительный вклад в развитие добровольческой деятельности.

За период с начала пандемии волонтеры отработали порядка 600 личных заявок, помогли более чем 1,3 тыс жителей, доставили на дом свыше 3 тыс продуктовых наборов от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В осенне-зимнее время ежедневно порядка 30 добровольцев следили за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.