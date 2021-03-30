РИАМО - 30 мар. Почти тысячу юных спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортивной медицины в Мытищах с начала 2021 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Очень важно постоянно контролировать здоровье наших юных спортсменов. Большие физические и нервные нагрузки, которые переживают дети, требуют от специалистов повышенной ответственности по допуску спортсменов к тренировкам и соревнованиям», - сказала главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

По ее словам, в центре спортсмены сдают анализы, проходят диагностические обследования, в том числе ЭКГ, спирографию и УЗИ, а также получают консультации специалистов. Их осматривают 12 специалистов по разным профилям.

С начал года в медцентр обратились спортсмены из 125 спортивных федераций Подмосковья.

Центр работает в Детском клиническом многопрофильном центре Московской области в Мытищах.

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