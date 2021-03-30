РИАМО - 30 мар. Пример президента РФ Владимира Путина в вакцинации от коронавируса придаст динамики процессу вакцинации в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я думаю, его пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», – отметил Песков в интервью aif.ru.

Официальный представитель Кремля подчеркнул важность наращивания разъяснительной кампании вместе с наращиванием объемов производства вакцины.

Он напомнил, что победить инфекцию можно с помощью искусственной и естественной иммунизация населения.

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом о какой вакцине идет речь, известно только президенту и его врачу, который делал прививку от инфекции.

В России на текущий момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса – «Спутник V» (Центра им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (новосибирского «Вектора») и «КовиВак» (Центра им.Чумакова).

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>