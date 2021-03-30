РИАМО - 30 мар. Пример президента РФ Владимира Путина в вакцинации от коронавируса придаст динамики процессу вакцинации в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я думаю, его пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», – отметил Песков в интервью aif.ru.
Официальный представитель Кремля подчеркнул важность наращивания разъяснительной кампании вместе с наращиванием объемов производства вакцины.
Он напомнил, что победить инфекцию можно с помощью искусственной и естественной иммунизация населения.
Президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом о какой вакцине идет речь, известно только президенту и его врачу, который делал прививку от инфекции.
В России на текущий момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса – «Спутник V» (Центра им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (новосибирского «Вектора») и «КовиВак» (Центра им.Чумакова).
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