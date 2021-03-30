РИАМО - 30 мар. Полицейские задержали 33-летнего жителя Сергиево-Посадского округа в деревне Головинка Рузского округа 1,1 кг мефедрона, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ходе осмотра местности полицейские нашли и изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом.

«Установлено, что мужчина приобрел наркотические средства для последующего незаконного сбыта и поместил их в тайник», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовное дело возбуждено по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемый заключен под стражу на время следствия.