РИАМО - 30 мар. Подмосковные медведи стали выходить из зимней спячки, следы животных заметили в районе городского округа Лотошино, сообщил главный охотовед центрального совета Военно-охотничьего общества Антон Кирьянов.

«Самки с детенышами еще в берлогах, но взрослые самцы уже проснулись и поднялись из берлог. Не все, конечно, но следы их уже появились. В Московской области пока замечен только один след: в районе Лотошина на границе с заповедником Завидово», – сказал Кирьянов в эфире «Радио 1».

Он добавил, что сообщения о следах приходят регулярно по Тверской области, где зверь обходит свои владения после спячки.

Кирьянов отметил, что медведей в Подмосковье немного. Это связано с большой плотностью населения. Из-за этого для данных животных остается мало спокойных мест.

На окраинах Подмосковья находится больше медведей. У животного есть возможность там спокойно жить и кормиться. Количество зверей увеличивается на севере, северо-востоке и северо-западе и западе региона.

Данные территории обладают хорошими ягодниками и богаты дикими животными, которыми кормятся медведи.

Он подчеркнул, что опаснее всего встретить в лесу медведицу с детенышем. В случае, если зверь решит, что его малышу грозит опасность – он нападет. Самцы же стараются избегать людей и в основном убегают.

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