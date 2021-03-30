РИАМО - 30 мар. До 10 утра 31 марта ветер в Подмосковье будет усиливаться вплоть до 17 м/с, пойдет дождь, жителям необходимо быть внимательными на улице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее в регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности по 1 апреля из-за сильного ветра.

Жителей Подмосковья призывают избегать опасных конструкций: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, а также потенциально опасных промышленных объектов. Машину просят поставить в гараж или подальше от деревьев.

Температура воздуха ожидается на уровне плюс 7-12 градусов. Атмосферное давление будет падать до 753 мм рт. ст.

Днем и ночью 31 марта также ожидаются ветер и сильные дожди. 1 апреля может стать самым теплым днем этой недели с температурой до плюс 11 градусов.