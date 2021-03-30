РИАМО - 30 мар. Силовики приступили к штурму дома, где забаррикадировался мужчина, который ранее открыл стрельбу по силовикам, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло днем во вторник в коттеджном поселке «Новые Вешки». Житель Подмосковья 1960 года рождения открыл огонь после того, как сотрудники полиции и ФСБ пришли осматривать его дом из-за подозрений в незаконном обороте оружия.

Прибывшие правоохранители предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и даже бросил две гранаты. При этом никто не пострадал.

Другие подробности пока неизвестны.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>