РИАМО - 30 мар. Силовики приступили к штурму дома, где забаррикадировался мужчина, который ранее открыл стрельбу по силовикам, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло днем во вторник в коттеджном поселке «Новые Вешки». Житель Подмосковья 1960 года рождения открыл огонь после того, как сотрудники полиции и ФСБ пришли осматривать его дом из-за подозрений в незаконном обороте оружия.
Прибывшие правоохранители предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и даже бросил две гранаты. При этом никто не пострадал.
Другие подробности пока неизвестны.
Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>
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