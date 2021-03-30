РИАМО - 30 мар. В Мытищах правоохранители стянули дополнительные силы к месту, где мужчина открыл стрельбу по росгвардейцам. Кадры с места инцидента опубликованы в Telegram-канале LifeShot.

Происшествие случилось в коттеджном поселке «Новые Вешки». Стрелок забаррикадировался в одном из домов. Сейчас место ЧП оцеплено полицейскими.

На опубликованных кадрах видно, что в частном секторе собралась большая группа силовиков. Вооруженные бойцы МВД в средствах бронезащиты оцепили место происшествия.

По данным СМИ, в доме, где скрывается стрелок, может находится арсенал оружия и гранат. Мужчину подозревают в незаконном обороте оружия.