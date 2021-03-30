РИАМО - 30 мар. В городском округе Луховицы Московской области открылась тематическая ярмарка «Постный день», там развернуто более 20 торговых палаток, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.



«Представители фермерских и личных подсобных хозяйств Подмосковья и индивидуальные предприниматели представляют на ярмарке для реализации сельскохозяйственную продукцию и различные товары. Развернуто более 20 торговых палаток. Ряд товаров реализовывается по специальным социальным ценам. Это сделано, чтобы поддержать малоимущие слои населения и пенсионеров», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Покупатели могут не только продегустировать, купить фермерскую продукцию, но и получить практические советы от региональных фермеров по хранению овощей и фруктов. Также фермеры проводят мастер-классы по фигурной нарезке овощей.

Сопровождается ярмарка концертной программой фольклорных коллективов городского округа и детскими анимационно-театрализованными представлениями.

«Ярмарка «Постный день» в Луховицах продлится до 4 апреля. Подобные ярмарки пройдут во многих округах региона, в частности, в период с 5 по 11 апреля тематическая ярмарка состоится в Мытищах», - добавил Воскресенский.