ЧП произошло в коттеджном поселке «Новые Вешки». По данным СМИ, в доме, где скрывается стрелок, может находится арсенал оружия и гранат. С мужчиной начались переговоры.
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ЧП произошло в коттеджном поселке «Новые Вешки». По данным СМИ, в доме, где скрывается стрелок, может находится арсенал оружия и гранат. С мужчиной начались переговоры.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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