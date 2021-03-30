РИАМО - 30 мар. Открывший стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Мытищах бросил в сторону силовиков две гранаты, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Новые Вешки». Житель Подмосковья 1960 года рождения открыл огонь после того, как сотрудники полиции и ФСБ пришли осматривать его дом из-за подозрений в незаконном обороте оружия.

«Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

В результате произошедшего пострадавших нет. Правоохранители принимают меры к задержанию злоумышленника.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>