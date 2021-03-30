РИАМО - 30 мар. Крупнейший российский производитель медицинской техники «ЦИТО» открыл в Коптеве новую производственную площадку, на которой будет выпускать эндопротезы, протезы для конечностей, бандажи и другую медпродукцию, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Во вторник на открытии площадки присутствовали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ежегодно в Москве выполняется порядка 10 тыс. высокотехнологичных операций эндопротезирования суставов. Число москвичей старше 80 лет уже вплотную приблизилось к 500 тыс. человек. Поэтому мы считаем полезными и своевременными проекты создания в городе современных производств имплантов и протезно-ортопедических изделий», – подчеркнул Собянин.

Компания «ЦИТО» за четыре года реализовала проект реконструкции и технического перевооружения. Объем инвестиций в проект составил 3,56 млрд. рублей. На предприятии будет создано либо модернизировано порядка 150 рабочих мест.

Площадь производства – 11 тыс. «квадратов». На объекте установили около 300 единиц современного технологического оборудования. Среди них - обрабатывающие центры, станки для модифицирования поверхности и нанесения функциональных покрытий. Также установлены 3D-принтеры для изготовления индивидуальных имплантатов и протезно-ортопедических изделий.

На новой площадке будут выпускать эндопротезы, аппараты внешней фиксации, изделия для накостного и внутрикостного остеосинтеза, изделия для скелетного вытяжения, протезы верхних и нижних конечностей, бандажи, туторы, ортопедические приспособления, комплектующие для ортезных изделий и так далее.

На площадке есть все условия для производства полного технологического цикла. Также будут производить индивидуальные протезно-ортопедические изделия повышенной функциональности.

На предприятии собрана команда профессионалов, которые смогут давать компетентные советы по выбору изделия.