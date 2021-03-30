РИАМО - 30 мар. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в стране с 2016 года на 39% снизилось число абортов, передает Федеральное агентство новостей.
По итогам этой работы более 50 тыс. женщин решили не отказываться от рождения ребенка.
Также отмечается замедление темпов снижения рождаемости. Так, в 2019 году этот показатель составлял почти 8%, а в 2020 году — уже 3%.
В прошлом году в России родились 1,4 млн. детей. Чаще всего дети рождались у матерей в возрасте от 27 до 28 лет.
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