РИАМО - 30 мар. Автолюбителям Подмосковья необходимо быть внимательными из-за прогнозируемого дождя и усиления ветра до 17 м/с, сообщает пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Московской области синоптики сегодня и до утра 31 марта прогнозируют усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с и небольшой дождь.

«Призываем участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. Не спешите на дорогах, соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких маневров», – сообщили в пресс-службе.

Водителям стоит держать дистанцию и быть аккуратнее при движении в черте населенных пунктов. Также не стоит парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

Температура воздуха во вторник ожидается на уровне плюс 9-11 градусов в Москве и плюс 7-12 градусов в Подмосковье, что соответствует климатическим показателям апреля. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.