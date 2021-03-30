РИАМО - 30 мар. Признание садоводств (СНТ) сельскими территориями позволит дачникам проще получать субсидию на возведение дома, кроме того, строительство дорог, детских и спортплощадок в таком случае будет финансироваться за счет бюджета, пишет «Российская газета».

Сейчас СНТ не относятся к сельским территориям, в отличие от сельских населенных пунктов и рабочих поселков. Совет Федерации предложил уравнять права владельцев загородной недвижимости в СНТ и деревнях на господдержку при строительстве инфраструктуры и домов.

«В случае принятия изменений в госпрограмму развития сельских территорий все преференции, существующие в отношении сельских территорий, будут распространяться и на СНТ. Дополнительных решений от дачников или органов власти не требуется», - сказал первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В настоящее время подъездные дороги на сельских территориях строят при софинансировании из местного и регионального бюджетов. В случае принятия изменений у СНТ тоже появится шанс получить госсубсидии на дорожное строительство.

Плюсом перехода СНТ в статус сельских территорий Чаплин также назвал снижение платы за свет. Кроме того, дачники смогут получить право на соцвыплату или субсидию при строительстве либо покупке жилья.

Если садоводства признают сельскими территориями, то дачники столкнутся и с такими негативными последствиями, как снос ворот на въезде в СНТ и открытие проезда для всех желающих. Кроме того, налоги вырастут пропорционально кадастровой стоимости недвижимости, придется платить больше и за вывоз мусора.

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