РИАМО - 30 мар. До 8 утра 31 марта ветер в Москве будет усиливаться до 17 м/с и будет идти дождь, москвичей призвали быть внимательнее на дорогах и обходить шаткие конструкции и деревья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее в регионе был объявлен «желтый» уровень тревоги по 1 апреля из-за сильного ветра.

Водителей просят снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений. Также машину рекомендуют парковать подальше от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, использовать светооотражающие элементы и не оставлять детей без присмотра.

Температура воздуха ожидается на уровне плюс 9-11 градусов. Атмосферное давление будет падать до 753 мм рт. ст.

Днем и ночью 31 марта также ожидаются ветер и сильные дожди. 1 апреля станет самым теплым днем этой недели с температурой до плюс 11 градусов.

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