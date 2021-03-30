РИАМО - 30 мар. Мужчина забаррикадировался в доме в подмосковных Мытищах и открыл стрельбу по прибывшим сотрудникам Росгвардии, передает РИА Новости.

«Неизвестный забаррикадировался в коттеджном поселке «Новые Вешки». <…> Он открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии», – сообщил источник в экстренных службах.

Место ЧП оцепили правоохранители, стягиваются дополнительные силы.

По данным СМИ, в доме, где скрывается стрелок, может находится арсенал оружия и гранат. С мужчиной начались переговоры.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>