РИАМО - 30 мар. В детских садах и школах Подмосковья стоит провести уроки, посвященные опасности борщевика Сосновского, заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

По его словам, на таких уроках дети должны узнать о вреде данного растения, правилах поведения при ожогах и методах лечения.

«Нужен хотя бы один урок про борщевик в садике и в школе. Это актуально, пока мы не перебороли сорняк», – сказал Керселян в ходе расширенного заседания комитета.

Он отметил, что такое предложение поступило от неравнодушных жителей Подмосковья.

Всего в регионе борщевиком поражено более 40 тыс. га земель.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сок данного растения опасен для здоровья человека, так как при попадании на кожу и слизистую он вызывает химические ожоги.