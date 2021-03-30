РИАМО - 30 мар. Свыше 9 тыс единиц сельскохозяйственной техники проверили и допустили к весенне-полевым работам в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Безопасная работа на тракторах, самоходных машинах, комбайнах и других сельхозмашинах обеспечивается ее техническим состоянием. На сегодняшний день проведено более 10,5 тыс технических осмотров самоходных машин, более 9 тыс из них допущено к эксплуатации», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

За использование незарегистрированной или не допущенной техники предусмотрен административный штраф.

По словам Воскресенского, наиболее тщательно осматривают трактора и прицепные приспособления. Во время посева на них ложится основная нагрузка. При комплектации преимущество отдается машинам отечественного производства.

Технические специалисты продолжают осмотры и ремонты сельхозтехники, отладку оборудования, создают запасы минеральных удобрений и семян, топлива и горюче-смазочных материалов к весенним полевым работам.