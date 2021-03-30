РИАМО - 30 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию офисно-гостиничного комплекса в центре города, сообщает пресс-служба ведомства.

Пятнадцатиэтажное здание площадью 39,2 тыс. кв. м находится в 1-м Земельном переулке в районе Пресненский. Объект построен за счет инвестора.

«На строительстве офисно-гостиничного комплекса в 1-м Земельном переулке с участием специалистов Центра экспертиз (ЦЭИИС) проведено 18 инспекционных проверок, выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На первом этаже здания разместятся вестибюли офисной и гостиничной частей. На втором этаже будут работать магазины, столовая и кухня. С третьего по 12 этаж расположатся офисы, а выше - гостиница. Подземная трехэтажная парковка рассчитана на 370 машин.