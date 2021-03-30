РИАМО - 30 мар. УФАС Подмосковья рассмотрело жалобу ООО «Медсис» на действия администрации городского округа Одинцовский и муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» при определении поставщика во время электронного аукциона на работы по содержанию и техобслуживанию сетей наружного освещения в округе, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно установили требование о предоставлении в первой части заявки конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ», – говорится в сообщении.

После того, как доводы лиц, которые участвовали в рассмотрении жалобы, были выслушаны, управление решило, что жалоба общества в отношении учреждений обоснована.

На текущий момент управление выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.