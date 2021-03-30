РИАМО - 30 мар. Жилой дом по программе реновации достроили на улице Плеханова в Москве, суммарная площадь квартир составляет более 11 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«В районе Перово по адресу: улица Плеханова, владение 18, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Двухсекционный жилой дом с подземным паркингом рассчитан на 192 квартиры, четыре из которых оборудованы для маломобильных граждан. В таких квартирах установили специальную сантехнику и увеличили ширину коридоров. Во всех квартирах выполнена улучшенная отделка, предусмотренная стандартом программы.

Фасады дома были облицованы кирпичом, лоджии застеклены, также установлены корзины под кондиционеры. В вестибюле жилой части разместили колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, а также зону размещения почтовых ящиков.

В жилом доме оборудованы лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание выполнен в один уровень с поверхностью земли. Это позволит мамам с колясками, а также маломобильным граждан без посторонней помощи попасть в подъезд. Препятствовать скольжению будет плитка с шероховатой поверхностью, которую разместили у входной группы.

Придомовая территория благоустроена и озеленена: высадили деревья, кустарники, разбили газоны и цветники. А также обустроили детскую и спортивную площадки.