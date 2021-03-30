РИАМО - 30 мар. Порядка 2,8 тыс. га борщевика Сосновского планируют ликвидировать вдоль автомобильных дорог в Подмосковье за текущий год, заявил начальник управления ремонта и содержания автодорог министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Артур Девичев.

В минувшем году сорняк был ликвидирован на аналогичной площади, уточнил он.

«В 2021 году мы планируем провести работы на примерно 2,8 тыс. га. Из них 2,5 тыс. га – региональная сеть автомобильных дорог, около 300 га – муниципальные дороги», – сказал Девичев.

Он отметил, что на ликвидацию борщевика вдоль региональных дорог планируют направить около 50 млн руб. Наибольший объем средств выделят на севере и западе Московской области.

«Приступить к работам планируем в десятых числах мая», – заключил Девичев.

Всего от борщевика будут обработаны около 16 тыс. га муниципальных земель (на 3 тыс. больше, чем в 2020 году), из них 441,8 га леса, уточняется в презентации к докладу директора ГКУ МО «Центр агропромышленного развития» Полины Булычевой.

«Лучший опыт будет применен и в 2021 году. По частным землям мы дополнительные земельные участки направим в Минимущество. В прошлом году это было 8,8 тыс. земельных участков, то в этом году их уже на 4 тыс. больше», – сказала Булычева.

Заключены более 30 контрактов с частными подрядчиками, также проведен обучающий вебинар и работает горячая линия.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Сок данного растения может быть опасным для здоровья человека, так как при попадании на кожу и слизистую он вызывает химические ожоги.