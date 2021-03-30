РИАМО - 30 мар. Во вторник и среду в Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с и дождь, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих машин. Также стоит избегать резких маневров. Не стоит парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.

Дождь ожидается уже во второй половине дня вторника. По данным синоптиков, за два последних дня марта может выпасть около трети от месячной нормы осадков.

Жителей Московского региона предупредили о дождях с ветром вечером во вторник>>