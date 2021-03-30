РИАМО - 30 мар. Тематический состав запустили в московском метро на «зеленой» линии в честь 110-летия Боткинской больницы, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Поезд на протяжении нескольких месяцев будет курсировать по Замоскворецкой ветке метрополитена. В свой первый рейс он торжественно отправился 30 марта из электродепо «Замоскворецкая», – сообщили в пресс-службе.

Больница основана в 1910 году на деньги мецената Козьмы Солдатенкова. Сегодня она является самым крупным многопрофильным стационаром в столице.

Для оформления поезда использовали архивные и современные фотографии деятелей, имеющих отношение к Боткинской больнице.

Пассажиры узнают о ярких моментах истории больницы, а также познакомятся с ключевыми направлениями ее деятельности и впечатляющими достижениями.

Ежегодно в Боткинской больнице проходят лечение порядка 110 тыс. человек. Хирурги проводят 70 тыс. операций в год. В консультативно-диагностических центрах больницы амбулаторная помощь оказывается более чем 1 млн пациентов ежегодно.

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