РИАМО - 30 мар. Завершилась проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Зюзино» и «Воронцовской» на южном участке Большой кольцевой линии столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы​.

«Пройденный тоннель между «Зюзино» до «Воронцовской» стал завершающим на южном участке БКЛ, всего на этом участке было пройдено 8,9 км однопутных тоннелей при помощи 6-метровых тоннелепроходческих щитов», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уже летом 2021 года планируется завершить проходку всех тоннелей на Большом кольце, а до конца года - строительство южного участка линии, который включает в себе три новых станции: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Новые станции позволят улучшить транспортное обслуживание сразу нескольких районов города, где проживает более 500 тыс. человек.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, проходка левого перегонного тоннеля велась при помощи шестиметрового ТПМК Herrenknecht S-218 «Наталия».

«Проходка тоннеля успешно завершена, но для того, чтобы полностью выйти из зоны влияния действующего метро, еще предстоит демонтировать и извлечь тоннелепроходческий щит на поверхность», — пояснил Кравцов.

Оставшееся оборудование щита для дальнейшего демонтажа переместят по тоннелю при помощи технологического подвижного состава в сторону строительной площадки.

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