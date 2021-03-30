РИАМО - 30 мар. С 1 по 30 апреля для Горьковского направления МЖД изменится расписание некоторых пригородных поездов, речь идет о поездах, курсирующих между Москвой, Балашихой и Железнодорожной, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«В период с 00:30 до 04:30 и в будни с 10:50 до 14:50 железнодорожники продолжат работы по устройству земляного полотна и системы водоотведения для последующей укладки второго главного пути на участке Стройка – Балашиха», - говорится в сообщении.

На протяжении всего месяца электропоезда №6762 Москва-Балашиха (из Москвы в 23:39) и №6001 Балашиха-Нижегородская (из Балашихи в 04:32) выведены из расписания. Пригородные поезда №6742 Москва-Балашиха (в 16:58), №6730 Нижегородская-Балашиха (в 13:17), №6729 и №6731 Балашиха-Москва (в 13:03 и 14:00) не проследуют на участке Стройка – Балашиха. Изменения будут действовать во все дни месяца, кроме выходных.

Электричка №6733 Балашиха-Москва (в 14:27) будет отправляться со станции Железнодорожная в 14:31, а №6732 Москва-Балашиха (в 13:26) проследует до Железнодорожной. 11, 18 и 25 апреля на перегоне Реутово – Стройка будут проводить работы по устройству контактной сети.

На время воскресных окон с 04:00 до 16:30 выведут из расписания ряд поездов между Москвой, Нижегородской и Балашихой, несколько электричек проследуют до и от Железнодорожной. У некоторых электропоездов, курсирующих между Москвой и станцией Железнодорожная, назначены дополнительные остановки на платформах Никольское, Салтыковская, Кучино.

Посмотреть расписание можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».