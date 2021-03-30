РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных встретился с представителями школьных СМИ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Встреча прошла на базе детского экологического центра «Эко-Дом». На ней также присутствовали начальник управления образования администрации муниципалитета Елена Болмазова, председатель молодежного парламента Никита Гаврилов.

«Сегодня у одного блогера информационных возможностей при наличии телефона и страницы в TikTok может быть больше, чем у богатейших международных издательств, которые обладают сотнями студий, международных и иностранных корреспондентских пунктов и тысячами сотрудников. Это полностью меняет растраты сил и развитие нашего общества. Крайне актуально то, чем вы сегодня начали заниматься, потому что вам это позволяет не только осознать, как меняется наше общество, но и начать вырабатывать навыки, которые в нашей жизни станут крайне актуальными», – сказал Двойных.

Он отметил, что тот, кто умеет развиваться более гармонично, читая книги, при этом умея работать в интернете, тот, кто любит вести страницы в соцсетях, но при этом не забывает, что у печатной газеты тоже есть свой читатель, тот и будет сильнее и конкурентноспособнее.

«Союз школьных СМИ» – детское и молодежное общественное объединение домодедовских школьников 8-11 классов на базе детского экологического центра «Эко-Дом». Задача объединения – развитие и поддержка школьных СМИ. В течение учебного года для школьников проводятся встречи, мастер-классы для обучения и оказания содействия развитию печатных и электронных СМИ в школах.