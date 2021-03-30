РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Более 20 тысяч жителей подмосковного Подольска сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации округа.

По данным на 29 марта 20357 человек в городском округе Подольск сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. В том числе получили вакцину 5293 человека старше 60 лет.

Пройти вакцинацию может любой желающий, кому исполнилось 18 лет. В том числе и жители старше 60 лет. Вакцина противопоказана беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, находящимися в периоде обострения. Препарат не вводится, если у человека высокая температура.

Также в пунктах вакцинации округа могут сделать прививку от коронавирусной инфекции следующие категории иностранных граждан: имеющие вид на жительство на территории РФ; имеющие разрешение на временное пребывание на территории РФ; официально трудоустроенные на территории РФ (имеющие патент), при наличии СНИЛС, паспорта с переводом.

Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом. Он должен провести осмотр и на основании анамнеза принять решение о возможности вакцинации.

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