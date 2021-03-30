РИАМО - 30 мар. Проект газопровода к асфальтобетонному заводу по адресу: Москва, Мелитопольская улица, владение 4, одобрили в ходе заседания ГЗК, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, газопровод нужен, чтобы подключить Асфальтобетонный завод ГБУ «Автомобильные дороги», расположенный в промзоне «Бирюлево», к подаче газа.

«Длинна трассы проектируемого газопровода составит 0,35 км. Также планируется выполнить работы по устройству электрокабеля длиной 0,5 км», - сообщает пресс-служба.

Подготовка к созданию газопровода пройдет на площади 1,9 га.

Трубопровод должен будет обеспечить газом промзону «Бирюлево», а также увеличить надежность и безопасность газопользования на данном участке.